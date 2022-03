இந்த 2 விஷயம்.. பிரதமர் வாயே திறப்பது இல்லை, கவனித்தீர்களா.. ராகுல் காந்தி கேள்வி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: வேலையில்லா திண்டாட்டம், விலைவாசி உயர்வு உள்பட இந்தியாவில் நிலவும் பிரச்சனைகளால் இளைஞர்கள் உள்பட அனைத்து தரப்பு மக்களும் கோபத்தில் உள்ளனர். ஆனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதுபற்றி பேசாமலே உள்ளார்'' என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் மக்கள் அதிகளவில் பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். இந்த பிரச்சனைகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தீர்வு காண்பதில்லை என தொடர்ச்சியாக காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம்சாட்டி வருகிறது.

உத்தர பிரதேசம், கோவா, பஞ்சாப், மணிப்பூர், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட 5 மாநில தேர்தல் பிரசாரங்களிலும் மக்கள் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதில் மத்திய அரசு தோல்வி அடைந்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின.

English summary

Youth and all other people are outraged by the problems in India like unemployment and rising prices. But Prime Minister Narendra Modi is not talking about it, ” says former Congress leader Rahul Gandhi in twitter.