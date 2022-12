அடுத்தடுத்து சோகம்.. அதிர்ச்சியில் பிரதமர் மோடி! நேற்று சகோதரர்.. இன்று தாய் -இருவருக்கு என்னாச்சு?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாயார் ஹீராபென் மோடிக்கு திடீரென ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவின் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். நேற்றைய தினம் பிரதமர் மோடியின் சகோதரர் கர்நாடகாவில் குடும்பத்தோடு காரில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது விபத்தில் சிக்கி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சகோதரர் பிரஹலாத் மோடி தோற்றத்திலும் பிரதமரின் சாயலிலேயே இருப்பார். இவர் கர்நாடகா மாநிலம் பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகத்திற்கு செல்ல கடந்த டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி தனது குடும்பத்தினருடன் கர்நாடக மாநிலத்திற்கு சென்றார்.

இந்த நிலையில் விலை உயர்ந்த பென்ஸ் காரில் நேற்று குடும்பத்தினருடன் பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகத்திற்கு அவர் பயணம் செய்துள்ளார். அதன் பின்னர் அங்கிருந்து அவர் காரில் திரும்பிக்கொண்டு இருந்தார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi's mother Heeraben Modi has been hospitalized due to a sudden illness. Yesterday, Prime Minister Modi's brother met with an accident while traveling with his family in Karnataka and was admitted to the hospital.