முஸ்லீம் பெண்கள் ஆசீர்வாதம் எனக்கு உண்டு..முஸ்லீம்கள் புகழ்வதால் காங்.க்கு வயிற்றுவலி - பிரதமர் மோடி

டெல்லி : நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலிருந்தும் நான் முஸ்லிம் சகோதரிகள் மற்றும் மகள்களின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்று உள்ளேன் எனவும், முஸ்லிம் பெண்கள் தம்மை புகழ்வது காங்கிரஸ் மற்றும் சமாஜ்வாடி கட்சியினருக்கு வயிற்று வலியை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

உத்திர பிரதேசத்தில் தேர்தலையொட்டி பாஜகவுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ள சமாஜ்வாடி கட்சிக்கு பாரம்பரியமாக முஸ்லிம்கள் மத்தியில் கணிசமான ஆதரவு உள்ளது.

மாநிலத்தில் மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற உள்ள நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி அம் மாநிலத்தில் இஸ்லாமியர்களின் வாக்குகளை கவர கடும் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.

Prime Minister Narendra Modi has said that he has received the blessings of Muslim sisters and daughters from every corner of the country and that the praise of Muslim women for themselves has caused stomach ache in the Congress and the Samajwadi Party.