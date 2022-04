தமிழகத்தில் வாட் வரியை குறைக்காததால் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு.. பிரதமர் மோடி விமர்சனம்

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: தமிழகத்தில் எரிப்பொருள் மீதான வாட் வரியை குறைக்கவில்லை என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். நான் யாரையும் விமர்சிக்கவில்லை, ஆனால் தயவு செய்து வாட் வரியை குறையுங்கள் என பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதல்முறையாக கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு காரணமாக மாநில முதல்வர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது அவர் கூறுகையில் மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே சுகாதார உள்கட்டமைப்பு மேம்படும்.

வெறுப்பு வன்முறை அதிகரிக்கிறது.. மவுனத்தை கலைங்க பிரதமர் மோடி! சிவசங்கர் மேனன் உட்பட 108 பேர் கடிதம்

English summary

Pm Modi says States like TN, Andhra not reduce VAT on fuel. He also says he is not criticising and he requested states to reduce VAT.