நாடாளுமன்றத்தில் விவாதங்களை எதிர்கொள்ள பிரதமர் மோடிக்கு தைரியம் இல்லை- ராகுல் காந்தி கடும் தாக்கு

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் விவாதங்களை எதிர்கொள்ளும் தைரியம் இல்லாதவர் பிரதமர் மோடி என்று மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் லோக்சபா, ராஜ்யசபாவில் எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிகளுக்கு இடையே விவசாய சட்டங்களைத் திரும்பப் பெறும் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. இரு சபைகளிலும் இந்த மசோதா மீது விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சி எம்.பிக்கள் வலியுறுத்தி அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Senior Congress leader Rahul Gandhi said that "We had said that the govt will have to withdraw the farm laws, and today these laws were repealed. It is unfortunate that the farm laws were repealed without discussion. This government is scared of holding a discussion.