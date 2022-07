75வது சுதந்திர தினம்: ஆகஸ்ட் 13 முதல் 15 வரை வீடுகளில் தேசியக்கொடி ஏற்றுங்க.. பிரதமர் மோடி அழைப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் 75வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி ஆகஸ்ட் மாதம் 13ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி வரை வீடுகளில் தேசியக்கொடி ஏற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இந்தியாவில் ஆட்சி செய்த ஆங்கிலேயர்களை விரட்டி நாம் 1947 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 15ம் தேதி சுதந்திரம் பெற்றோம். ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக சுதந்திர போராட்டத்தில் ஏராளமானவர்கள் உயிர் தியாகம் செய்தனர்.

இவர்களின் உயிர் தியாகத்தை போற்றும் வகையிலும், இந்தியா சுதந்திர நாடு என பெருமை கொள்ளும் வகையிலும் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் மாதம் 15ம் தேதி சுதந்திர தினம் கொண்டாடி வருகிறோம்.

On the occasion of India's 75th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi has appealed to the public to hoist the national flag at homes from August 13 to August 15.