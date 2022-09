உற்றுப்பாருங்க.. சீட்டாவை போல் உடை அணிந்து கவனம் ஈர்த்த பிரதமர் மோடி.. பிறந்தநாளில் டிரெண்ட்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது 72வது பிறந்தநாளையொட்டி நமீபியாவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட 8 சீட்டாக்களை இன்று மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள குனோ தேசிய பூங்காவில் திறந்து விட்டார். இந்தவேளையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சீட்டாவை போல் துண்டு அணிந்து டிரெண்ட்டாகி உள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி.. வித்தியாசமான ஆடை அணிந்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் உலக தலைவர்களில் ஒருவர். இவர் தான் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ப அல்லது நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடம், மாநிலத்தில் பின்பற்றப்படும் கலாசார உடைகளை அணிவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார்.

இதனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆடை தொடர்பான விவாதம் அடிக்கடி எழுந்து வருகிறது. ஒரு காலத்தில் ஆடை தொடர்பான விஷயத்தில் மேற்கத்திய நாடுகளான அமெரிக்க அதிபர், பிரிட்டன் அரச குடும்பத்தினர் தான் முன்னிலையில் இருந்த நிலையில் தற்போது அந்த வரிசையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இணைந்துள்ளார்.

English summary

On the occasion of his 72nd birthday, Prime Minister Narendra Modi today unveiled 8 cheetahs brought from Namibia at Kuno National Park in Madhya Pradesh. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi wearing a cheetah-like turban has become a trend.