குண்டுகட்டாக தூக்கிய போலீஸ்.. இறுதிவரை திமிறிய பிரியங்கா காந்தி.. காங்கிரஸ் போராட்டத்தில் பரபர!

டெல்லி: மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிரான காங்கிரஸ் கட்சியின் போராட்டத்தில் பிரியங்கா காந்தி குண்டுகட்டாக தூக்கி செல்லப்பட்டு கைது செய்யப்பட்ட காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இந்தியாவில் நிலவி வரும் வேலையில்லா திண்டாட்டம், பணவீக்கம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு மத்திய அரசு தீர்வு காண வேண்டும் எனக்கூறி காங்கிரஸ் சார்பில் இன்று நாடு தழுவிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதோடு ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மத்திய அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவததோடு, ஆளுவர் மாளிகையை நோக்கி ஊர்வலம் செல்ல உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

குறையும் வேலைவாய்ப்பு.. ஜூனில் மட்டுமே 1.3 கோடி பேர் வேலையிழப்பு.. மத்திய அரசை விளாசிய பிரியங்கா

Police detain Congress leader Priyanka Gandhi Vadra from outside congress office in Delhi where she had joined other leaders and workers of the party in the protest against unemployment and inflation.