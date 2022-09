ஹெல்மெட் இல்லாமல் பைக்கில் பறந்த நபர்.. துரத்தி பிடித்த காவல்துறை! அடுத்து நடந்த நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 2021ம் ஆண்டு மட்டும் சாலை விபத்தில் 1.55 லட்சம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதாவது நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 426 பேர் உயிரிழப்பதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் தெரிவித்திருக்கிறது.

இந்நிலையில் சமூக வலைத்தளத்தில் வீடியோ ஒன்று வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. அதில், காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர், சாலையில் பைக்கில் சென்றுகொண்டிருக்கும் நபரை நிறுத்தி அவருக்கு ஹெல்மெட் போட்டு விடுகிறார்.

உரிய பாதுகாப்புடன் பயணங்களை மேற்கொள்வது விபத்துக்களை குறைக்கும் என ஆய்வுகள் பல தெரிவித்துள்ள நிலையில், காவல்துறை அதிகாரியின் இந்த செயலை அனைவரும் பாராட்டியுள்ளனர்.

English summary

1.55 lakh people died in road accidents in India in 2021 alone. That is an average of 426 deaths per day, according to the National Crime Records Bureau. In this case, a video is being shared rapidly on social media. In it, a police officer stops a man riding a bike on the road and puts a helmet on him. While many studies have shown that traveling with proper safety can reduce accidents, the action of the police officer has been applauded by all