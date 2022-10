பாஜக பிரமுகர் அமித் மால்வியா குறித்து தவறான செய்தி? ’தி வயர்’ ஆசிரியர்கள் வீடுகளில் அதிரடி சோதனை!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பாஜக ஐடி விங் பொறுப்பாளர் அமித் மால்வியா குறித்து தவறான செய்தி வெளியிட்டதாக அவர் புகார் அளித்த நிலையில் இணையதள ஆசிரியர்கள் சித்தார்த் வரதராஜன் எம்கே வேணு ஆகியோரது இல்லங்களில் சோதனை நடத்திய போலீசார் செல்போன் மற்றும் லேப்டாப் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

பாஜக பிரமுகரும், அக்கட்சியின் ஐடி விங் பொறுப்பாளருமான அமித் மால்வியா தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் தி வயர் செய்தி இணையதளம் செய்தி வெளியிட்டு இருந்ததாக புகார் அளித்திருந்தார்.

அதாவது தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் செய்தி வெளியிட்டதாக தி வயர் இணையதளத்தின் ஆசிரியர்களான சித்தார்த் வரதராஜன் எம்கே வேணு ஆகியோர் மீது புகார் அளித்திருந்தார்.

மாடு முட்டி உடையும் ரயில்..மனுசன் ஆட்டுனா விழும் பாலம்! இதுதான் குஜராத் மாடலா? விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

It has been reported that the police raided the residences of The Wire website editor Siddharth Varadarajan MK Venu and confiscated his cell phone and laptop while he complained that he had published false news about BJP spokesperson Amit Malviya.