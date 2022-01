காங். கையைவிட்டு போகும் பஞ்சாப்? கடும் போட்டி தரும் ஆம் ஆத்மி.. அத்தனை சர்வேகளும் சொல்வது இதைத்தான்

Delhi

டெல்லி: பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தல் இன்னும் சில வாரங்களில் நடைபெற உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக பல்வேறு செய்தி நிறுவனங்கள் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பு தொடர்பான தகவல் வெளியாகியுள்ளது

India Today Mood Of the nation 2022 Survey | Oneindia Tamil

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டசபைத் தேர்தல்கள் குறித்த அறிவிப்பு ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மட்டுமே காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் உள்ளது.

எனவே, பஞ்சாபில் மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்க வைக்க வேண்டும் என்பதில் தீவிரமாக உள்ளது. அங்கு வரும் பிப். 20இல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

பஞ்சாப் தவிர 4 மாநிலங்களில் பிரதமர் மோடி தான் டாப்.. இந்தியா டுடே நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்

Punjab may just turn out to be favoring the AAP over the Congress in many cases. Punjab election 2022 opion polls latest in tamil.