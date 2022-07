நமக்கு பிரச்சனையில்ல.. மோடியால்தான் விலைவாசி கட்டுக்குள் இருக்கு! இலங்கையுடன் ஒப்பிட்ட அமித்ஷா

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இலங்கை, பாகிஸ்தான் உள்பட பிற நாடுகளை ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் விலைவாசி உயர்வு மற்றும் பொருளாதார மந்த நிலை கட்டுக்குள் உள்ளது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறினார்.

இந்தியாவில் பொருளாதார நிலை மிகவும் மோசமடைந்து வருவதாகவும், தொடர்ந்து விலைவாசி உயர்ந்து வருவதாகவும் மத்திய அரசுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

காங்கிரஸ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ், சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ் உள்பட ஏராளமான எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து மத்திய அரசை விமர்சனம் செய்து வருகின்றன.

English summary

Union Home Minister Amit Shah said that compared to other countries including Sri Lanka and Pakistan, inflation and economic slowdown in India is under control.