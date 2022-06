விரைவில் சட்டசபை தேர்தல்! இன்று குஜராத் செல்லும் பிரதமர் மோடி!ரூ.3,050 கோடி திட்டத்துக்கு அடிக்கல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தனது சொந்த மாநிலமாக குஜராத்துக்கு பயணம் செய்ய உள்ளார். இந்த ஆண்டு இறுதியில் அங்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் ரூ.3050 கோடி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி உரையாற்ற உள்ளார்.

குஜராத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. இந்நிலையில் தான் குஜராத் சட்டசபையின் பதவிக்காலம் டிசம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைகிறது. இதையடுத்து குஜராத் மாநிலத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

VJ Chithra.. சித்ராவுடன் 4

மாநிலத்தில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க பாஜக முயன்று வருகிறது. பிரதான எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் ஆட்சியை கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளதோடு, அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம்ஆத்மி கட்சியும் குஜராத் தேர்தலில் களம் காண உள்ளது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit his home state of Gujarat today. He is laying the groundwork for a Rs 3,050 crore project ahead of assembly elections later this year.