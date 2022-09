சிவிங்கி புலியை அறிமுகப்படுத்துவது முதல் ஐஐடி பட்டமளிப்பு விழா வரை...பிரதமரின் இன்றைய பிளான்கள்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: பிரதமரின் 72வது பிறந்த தினம் இன்று நாடு முழுவதும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறது.

பிறந்தநாளையொட்டி, நமீபியாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட சிவிங்கி புலிகள் மத்தியப் பிரதேசத்தில் விடுவதற்காக பிரதமர் மோடி அங்கு செல்கிறார். இதனையடுத்து இந்த விழாவில் பிரதமர் மோடி சிறப்புரையாற்றுகிறார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக மேலும் மூன்று இடங்களில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்று உரையாற்ற உள்ளார்.

The Prime Minister's 72nd birthday is being celebrated across the country today in the name of unity in diversity. On his birthday, PM Modi will visit Madhya Pradesh to release cheetahs brought to India from Namibia. After this, Prime Minister Modi will deliver a keynote speech on this occasion. Following this, Prime Minister Modi is going to address three more places.