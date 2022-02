உலகின் மிக மூத்த மொழியாக தமிழ் திகழ்கிறது என்பதை நினைத்து நான் பெருமை கொள்கிறேன் - பிரதமர் மோடி

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : உலகின் மிக மூத்த மொழியாக தமிழ் திகழ்கிறது என்பதை நினைத்து நான் பெருமை கொள்கிறேன் எனவும், அதனால் வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த தமிழகத்திற்கு சீன அதிபரை அழைத்துச் சென்றதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

உ.பி., பஞ்சாப் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் மற்றும் பட்ஜெட் தாக்கல் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து தனியார் செய்தி நிறுவனத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று பிரத்தியேகப் பேட்டி அளித்தார்.

கலந்துரையாடலில் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஐந்து மாநில தேர்தல்களில் பாஜக பெரும் பெரும்பான்மையுடன் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என கூறியதோடு, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான அதிகாரப் பகிர்வு குறித்தும் பேசினார்

ஜம்மு, உ.பி., தமிழகத்தில் வாரிசு அரசியல்.. இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரி.. பிரதமர் நரேந்திர மோடி

Prime Minister Narendra Modi has said that he is proud to think that Tamil is the oldest language in the world and that is why he took the Chinese President to the historic Tamil Nadu.