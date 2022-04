பிரதமரை சந்தித்த ரஷ்யா அமைச்சர்..நடுநிலை முடிவுக்கு வரவேற்பு..போரை நிறுத்த பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தல்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : உக்ரைன் நாட்டில் ரஷ்யாவின் ஆக்கிரமிப்பிற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை இந்தியா எடுக்க வேண்டுமென சர்வதேச அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவை சந்தித்து பேசிய போது, உக்ரைன் போரை நிறுத்த வலியுறுத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

டெல்லியில் உள்ள ஹைதராபத் பவனில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவும் சுமார் 40 நிமிடங்கள் சந்தித்து பேசினர்.

இங்கிலாந்து, சீனா, ஆஸ்திரியா, கிரீஸ் மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் உட்பட, கடந்த இரண்டு வாரங்களாக வருகை தந்துள்ள வெளிநாட்டு அமைச்சர்களை பிரதமர் நேரில் சந்திக்காத நிலையில் இச்சந்திப்பு முக்கியவத்துவம் வாய்ந்ததாக் கருதப்படுகிறது.

English summary

Amid international pressure on India to take a stand against Russia's occupation of Ukraine, Prime Minister Narendra Modi is reported to have called on Russian Foreign Minister Sergei Lavrov this evening to end the ukraine war.