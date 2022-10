ஊழலா? ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது! யாரா இருந்தாலும் தப்ப முடியாது! பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் இந்தியாவை மாபெரும் நாடாக மாற்றுவது ஒவ்வொருவரின் கடமை எனவும், தனிநபராக இருந்தாலும் அல்லது ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி ஊழலில் ஈடுபடும் யாரும் தப்பவே முடியாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடும் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்.

குஜராத் முதல்வராக இருந்து தற்போது இந்தியாவின் பிரதமராக இருக்கும் நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து ஊழலுக்கு எதிராக பல்வேறு செயல் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக பாஜகவினர் கூறி வருகின்றனர். குஜராத் மாடலை வைத்து ஆட்சியைப் பிடித்த பிறகு தற்போது தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்கும் முனைப்பில் இருக்கிறது பாஜக.

இன்னும் இரு ஆண்டுகளில் நாடாளுமன்றத் தேர்தலை இந்தியா சந்திக்க இருக்கும் நிலையில் அதற்கு முன்னதாக குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலும் இமாச்சலப் பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தலும் வர இருக்கின்றன. இது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான ஒத்திகையாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

Prime Minister Narendra Modi has issued a stern warning that it is everyone's duty to make India a great country in the next 25 years, and no one involved in corruption, be it an individual or a company, can escape.