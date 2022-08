செங்கோட்டையில் பிரதமர் சிறப்புரை; பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை தீவிரப்படுத்திய டெல்லி காவல்துறை

Delhi

டெல்லி; நாட்டின் 75வது சுதந்திர தினம் நாளை மறுதினம் கொண்டாடப்படக்கூடிய நிலையில் டெல்லியில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பிரதமர் மோடி டெல்லி செங்கோட்டையில் சிறப்புரை ஆற்ற உள்ள நிலையில், இந்த பகுதியை சுற்றி 5 கி.மீ தொலைவிற்கு ராட்ச பலூன்கள், பட்டம் மற்றும் டிரோன்கள் பறக்க தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வான்வழி தாக்குதல்களை தடுக்கும் விதமாக உயரமான இடங்களில் ராணுவ வீரர்கள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

