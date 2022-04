நடுவானில் எரிபொருள் நிரப்ப.. பயணிகள் விமானத்தை எரிபொருள் டேங்கர் விமானமாக மாற்றும் பாதுகாப்புத்துறை

Delhi

டெல்லி: இந்திய ராணுவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் பயணிகள் விமானத்தை எரிபொருள் டாங்கி விமானங்களாக மாற்ற முடிவு செய்துள்ள பாதுகாப்புத்துறை, அதற்காக இஸ்ரேல் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

இந்திய அரசுக்கு ராணுவ தளவாடங்களை தயாரித்து வழங்கி வரும் இந்துஸ்தான் ஏரோநாடிக்ஸ் லிமிட்டட் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், இஸ்ரேல் நாட்டின் இஸ்ரேல் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (IAI) உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இணைந்து இருப்பதாக தெரிவித்து உள்ளது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் இந்துஸ்தான் ஏரோநாடிக்ஸ் லிமிட்டட் நிறுவனம் பயணிகள் விமானங்களை, நடுவானில் விமானங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்ப பயன்படும் எரிபொருள் தாங்கும் விமானங்களாக மாற்ற இருக்கிறது. இதில், கார்கோ மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட இருக்கின்றன.

