"நானும் ஒரு காலத்தில் என்சிசி மாணவர்தான்.." NCC தொப்பியுடன் அணிவகுப்பில் கலக்கிய பிரதமர் மோடி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு என்சிசி அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார்.

குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 28ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள கரியப்பா மைதானத்தில் என்சிசி எனப்படும் தேசிய மாணவர் படையின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது வழக்கம்.

அதன்படி இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்சிசி மாணவர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi said that he was extremely proud of being an active member of NCC once: National Cadet Corps rally at Cariappa Ground in delhi.