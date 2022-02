செங்கோட்டை கலவர வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நடிகர் தீப் சிங் சித்து விபத்தில் பலி: ஷாக்கில் பஞ்சாப்

Delhi

டெல்லி : டெல்லி செங்கோட்டை அருகே விவசாயிகள் நடத்திய பேரணியில் வெடித்த கலவரத்தில் தொடர்புடையதாக கருதப்படும் பஞ்சாப் நடிகர் தீப் சிங் சித்து திடீரென உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் தலைநகரான டெல்லியில் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மாதக்கணக்கில் கடும் பனி, வெயிலை பொருட்படுத்தாது போராடிய விவசாயிகள் குறித்த செய்தி உலகமெங்கும் பேசுபொருளாக மாறியது. இந்தியாவிலும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக அரசியல் கட்சியினரும், பிரபலங்களும் குரல் கொடுத்தனர்

