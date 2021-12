டி.என்.ஏ குறித்த பேச்சு.. 'இந்துத்துவாக்களின் எண்ணமே இதுதான்'.. மோகன் பகவத்தை தாக்கிய ராகுல் காந்தி

Delhi

டெல்லி: ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் ஏதாவது பேசி அடிக்கடி சர்ச்சையில் சிக்கி கொள்வது வழக்கம். இந்த நிலையில் அவர் நேற்று இமாச்சல பிரதேசத்தில் பேசிய பேச்சுக்கு பல தரப்பிலும் கடும் கண்டனம் எழுந்துள்ளது.

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்துக்கு 5 நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மோகன் பகவத் முன்னாள் ராணுவத்தினரை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய மோகன் பகவத், ' இந்தியர்களின் மரபணு 40000 ஆண்டுகளாக ஒன்று தான். நமது மூதாதையர்கள் ஒரே குலத்தவரே. அந்த மூதாதையர்களால் தான் நாடு வளம் பெற்றது' என்று கூறினார்.

Rahul Gandhi has strongly condemned RSS leader Mohan Bhagwat's speech on DNA. Hindus are different. Rahul Gandhi has often said that Hindutva is different