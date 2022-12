ராகுல் நேருவின் கொள்ளுப்பேரன்.. நான் காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன்! தேச ஒற்றுமை யாத்திரையில் கமல்ஹாசன்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ராகுல் காந்தி நேருவின் கொள்ளுப்பேரன் எனவும் நான் காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன் என காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி நடத்திவரும் தேச ஒற்றுமை யாத்திரையில் கலந்து கொண்ட மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமலஹாசன் யாத்திரையில் பங்கேற்றவர்களிடையே உரையாற்றினார்.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தவும், காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுச்சியை ஏற்படுத்தவும் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடோ யாத்ரா' என்ற பெயரில் நடைபயணம் மேற்கொள்கிறார்.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபம் முன்பிருந்து நடை பயணத்தை தொடங்கிய அவர், 12 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் வழியாக மொத்தம் 48 நாட்கள் 3,700 கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று காஷ்மீரை அடைகிறார்.

English summary

Rahul Gandhi is Nehru's great-grandson and I am Gandhi's great-grandson, said Kamala Haasan, leader of the makkal needhi mayyam, who participated in the national unity yatra conducted by former Congress president Rahul Gandhi.