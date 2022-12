"என்ஃபீல்டு பிடிக்காது".. ஆனால்.. எனக்கு பிடிச்ச பைக் இதுதான்.. மனம் திறந்த ராகுல் காந்தி

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: சமீபத்தில் 'தி பாம்பே ஜார்னி' எனும் யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டியளித்த காங்கிரஸ் இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தான் பைக்குகளை ஓட்டுவதை விடவும் சைக்கிள்களை ஓட்டுவதைதான் பெரிதும் விரும்புவதாக கூறியுள்ளார். மட்டுமல்லாது தனது பிடித்த பைக் குறித்த விவரங்களையும் பகிர்ந்துள்ளார்.

பாரத் ஜடோ யாத்திரையை தொடங்கியதிலிருந்து ராகுல் காந்தி தேசிய அளவில் மீண்டும் கவனம் பெற்றிருக்கிறார். கடந்த இரண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தோல்வி, கட்சியிலிருந்து முக்கிய தலைவர்கள் விலகல், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஆட்சியை பறிகொடுத்தது என தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி கால் வைத்த இடங்கள் அனைத்தும் கடும் சரிவை ஏற்படுத்திய நிலையில், கட்சிக்கு புதிய தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால் இந்த தேர்வில் காந்தி குடும்பத்திலிருந்து யாரும் பங்கேற்க மாட்டார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதேபோல ராகுல் போட்டியில் பங்கேற்காமல் விலகி நின்றார். ஆனால் அரசியலிலிருந்து அல்ல. எனவே தேர்தல் ஒரு பக்கம் நடக்க மறுபுறம் எதிர் வரும் 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கட்சியை தயார் செய்ய இவர் களப்பணியில் இறங்கினார். தேர்தல் முடிந்து மல்லிகர்ஜூன கார்கே புதிய தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

English summary

Recently, in an interview to the YouTube channel 'The Bombay Journey', young Congress leader Rahul Gandhi said that he prefers riding bicycles more than riding bikes. He also shared details about his favorite bike.