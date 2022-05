மின் தடை, வேலை இல்ல.. ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்த நாடு தெரியுமா? இப்படி பண்ணிட்டீங்களே! ஆவேசமான ராகுல்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : மின்சாரத்தடை, வேலையின்மை, பணவீக்க பிரச்சனை என அடுத்தடுத்த சிக்கல்கள் உள்ள நிலையில், உலகில் மிக வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருந்த பொருளாதார நாட்டை எப்படி சீரழிக்கலாம் என்பதை பிரதமர் மோடியின் 8 ஆண்டு கால ஆட்சி படமாகியுள்ளது ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.

ஹரியானா, டெல்லி, ஜார்கண்ட் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் பல இடங்களில் 10 மணிநேர மின்வெட்டு ஏற்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதனால் பல பிரபலங்கள், அரசியல் கட்சி தலைவர் மத்திய அரசை கடுமையாக மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

நள்ளிரவில், டெல்லியில் இருந்து ஜெர்மனி புறப்பட்டார் பிரதமர் மோடி.. ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு 3 நாள் பயணம்

English summary

Rahul Gandhi has said that the eight-year rule of Prime Minister Modi is a case study of how the world's fastest-growing economy can be ruined in the face of successive problems such as power outages, unemployment and inflation.