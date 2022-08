பொருளாதாரம் பற்றி நிதியமைச்சருக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை! ஊதுகுழலாக இருக்கிறார்:ராகுல் காந்தி அட்டாக்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஹிட்லருடன் ஒப்பிட்டு பேசிய ராகுல் காந்தி, ஹிட்லர் அனைத்து அமைப்புகளையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார். முழு அமைப்பையும் எங்களுக்கும் கொடுங்கள் தேர்தலில் எப்படி வெற்றி பெறுவது என்பது காண்பிக்கிறேன் எனக்கூறி பிரிதமர் மோடியை மறைமுகமாக தாக்கி பேசியுள்ளார்.

Congress கட்சி நாடு முழுவதும் போராட்டம் *India

மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்தும் நாட்டில் நிலவும் பணவீக்கம், விலைவாசி உயர்வு, வேலையின்மை உள்ளிட்ட பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணவும் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் இன்று நாடு முழுவதும் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டெல்லியில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் பிரதமர் இல்லம் மற்றும் ஜனாதிபதி மாளிகையை முற்றுகையிட முடிவு செய்துள்ளனர். முன்னெச்சரிக்கையாக போராட்டத்துக்கு அனுமதி வழங்காத போலீசார் 144 தடை உத்தரவும் பிறப்பித்துள்ளனர்.

