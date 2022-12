டீ-சர்ட்டுடன் பயணிக்கும் ராகுல் காந்தி! 'சளி பிடிக்கவில்லையா?' எனும் கேள்விக்கு என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கிய பாரத் ஜோடோ யாத்திரை நேற்று டெல்லியில் நுழைந்தது. இந்நிலையில் டெல்லியில் கடும் குளிர் நிலவி வரும் நிலையில் ராகுல் காந்தி எப்படி வெறும் டீ-சர்ட்டுடன் பயணிக்கிறார் என்கிற கேள்வியை பத்திரிக்கையாளர்கள் எழுப்பியிருந்தனர். இதற்கு அவர் கூறியுள்ள பதில் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

காங்கிரஸின் இளம் தலைவரான ராகுல் காந்தி, பாஜகவுக்கு எதிராகவும் எதிர் வரும் 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கட்சியை பலப்படுத்தவும் கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை 'பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை' தொடங்கினார். செப்டம்பர் 7ம் தேதி தொடங்கிய இந்த யாத்திரையானது கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலங்கானா என 150 நாட்களில் 12 மாநிலங்களை கடந்து 3,750 கி.மீ தூரம் பயணித்து காஷ்மீரை அடைய திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தெலங்கானா, மகாராஷ்டிரா, மத்தியப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களை கடந்து, சென்ற வாரம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தனது 100வது நாளை யாத்திரை நிறைவு செய்தது. இதனையடுத்து 108வது நாளான நேற்று இந்த யாத்திரை டெல்லிக்குள் நுழைந்தது. டெல்லியில் ராகுல் காந்திக்கு உற்சாக வரவேற்பளிக்கப்பட்டது. இவருடன் யாத்திரையில் சுமார் 40,000 பேர் வரை பங்கேற்றிருந்தனர். தமிழ்நாட்டிலிருந்து மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவரும் நடிகருமான கமல்ஹாசன் தனது ஆதரவாளர்கள் 500 பேருடன் யாத்திரையில் பங்கேற்றார்.

40,000 பேர் மத்தியில் சிக்கிய ஆம்புலன்ஸ்.. வழிவிட்ட காங்கிரஸார்! ராகுல் யாத்திரையில் நெகிழ்ச்சி

English summary

The Bharat Jado Yatra, which started last September, entered Delhi yesterday. In this case, journalists had raised the question of how Rahul Gandhi is traveling with just a t-shirt when it is very cold in Delhi. His answer to this has attracted everyone's attention.