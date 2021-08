சில மாநிலங்களில் 3ஆம் அலை தொடங்கிவிட்டது.. பள்ளிகள் திறப்பு பாதுகாப்பானதா? ஐசிஎம்ஆர் புதிய வார்னிங்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: நாட்டிலுள்ள சில மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருவது கொரோா 3ஆம் அலையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் என இந்திய மருத்துவ ஆய்வு கழகத்தின் தொற்றுநோயியல் பிரிவின் தலைவர் டாக்டர் சமிரான் பாண்டா தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு பரவ தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை. கடந்த சில வாரங்களாகவே நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு 40 ஆயிரம் என்ற அளவிலேயே இருந்து வருகிறது.

கடந்த ஆண்டு இந்தியாவில் தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை. குறிப்பாகக் கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் ஏற்பட்ட 2ஆம் அலை இந்தியாவில் மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்பட்டாலும் டெல்டா கொரோனா இதற்கு முக்கிய காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 3ஆம் அலை குறித்தும் பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், இது குறித்து ஐசிஎம்ஆர் ஆய்வாளர் முக்கிய தகவல் ஒன்றைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

English summary

Indian Council of Medical Research's Dr Samiran Panda said some states are now showing early signs of the third wave. He aslo adds which did states not face an intense second wave of the COVID-19 pandemic are now with the increasing trend of COVID-19 cases,