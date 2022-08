நெகிழ வைத்த முதல் சந்திப்பு! பிரதமர் மோடிக்கு 27 ஆண்டாய் ராக்கி கட்டும் பாகிஸ்தான் பெண்! பிளாஷ்பேக்

Delhi

டெல்லி: ரக்‌ஷா பந்தனையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடந்த 27 ஆண்டுகளாக பாகிஸ்தானை சேர்ந்த கமார் மொசின் ஷேக் எனும் பெண் அவருக்கு ராக்கி கட்டியும், பார்சலில் அனுப்பியும் சகோதரத்துவ பாசத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இந்த பெண் யார்?, இவருக்கும் பிரதமர் மோடிக்கு இடையேயான சகோதரத்துவ பாசத்தின் துவக்க புள்ளி எது? என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

சகோதரத்துவ பாசத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இன்று ரக் ஷா பந்தன் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சகோதரரிகள் தங்களின் சகோதரர்களுக்கு ராக்கி கட்டி வருகின்றனர். தொலைதூரத்தில் உள்ள சகோதரிகள் தங்களின் சகோதரர்களுக்கு ராக்கி அனுப்பி வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எல்லைகளை கடந்து பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் கடந்த 27 ஆண்டுகளாக ராக்கி அனுப்பி வருகிறார். அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

2024- தேர்தலிலும் நீங்கதான் ஜெயிக்கணும். . பிரதமர் மோடிக்கு ராக்கி கயிறு அனுப்பிய பாகிஸ்தான் சகோதரி!

On the occasion of Raksha Bandhan, a Pakistani woman named Qamar Mosin Shaikh has been sending rakhi to Prime Minister Narendra Modi for the last 27 years and expressing brotherly affection. Who is this woman? What is the starting point of the brotherly affection between her and PM Modi? Information about that has been published.