ஜனாதிபதி பற்றி சர்ச்சை.. காங். எம்பி ஆதிர் ரஞ்சன் பேசியது என்ன? லோக்சபாவில் பாஜக எம்பிக்கள் அமளி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவின் புதிய ஜனாதிபதியான திரெளபதி முர்மு குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய காங்கிரஸ் எம்பி ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனக்கூறி நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் பாஜக எம்பிக்கள் பதாகைகள் ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்திய ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் திரெளபதி முர்மு, எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் யஷ்வந்த் சின்ஹா ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இந்த தேர்தலில் திரெளபதி முர்மு வெற்றி பெற்றார்.

இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் கடந்த 24ம் தேதி முடிவடைந்த நிலையில் நாட்டின் 15வது ஜனாதிபதியாக திரெளபதி முர்மு கடந்த 25ம் தேதி பதவியேற்றார். புதிய ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற திரெளபதி முர்முவுக்கு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்வி ரமணா பதவிப்பிரமணமாணம் செய்து வைத்தார்.

குடியரசுத் தலைவர் முர்முவை அவமதித்துவிட்டனர்! சோனியா மன்னிப்பு கேட்கணும்.. பாஜக எம்.பிக்கள் அமளி!

English summary

Union Minister Nirmala Sitharaman and BJP MPs held a protest in the Parliament demanding an apology from Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury for his controversial remarks about the new President of India, Tirelapathi Murmu.