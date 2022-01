'டெல்லி மாடல் வளர்ச்சி..' தலைநகருக்கு வெளியே தலைதூக்குமா ஆம் ஆத்மி.. 2022இல் சாதிப்பாரா கெஜ்ரிவால்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு டெல்லியைத் தாண்டி தனது இருப்பை வலுப்படுத்த இந்த ஆண்டு மிகச் சிறப்பான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

ஊழலை ஒழிப்போம் என்ற முழக்கத்துடன் கடந்த 2012இல் டெல்லியில் தொடங்கப்பட்ட கட்சி ஆம் ஆத்மி! இதை முழக்கத்தைக் கொண்டு ஏகப்பட்ட கட்சிகள் தொடங்கப்பட்டிருந்தாலும் ஆம் ஆத்மியால் மட்டுமே மக்கள் மனத்தை, குறைந்தது டெல்லிவாசிகளை, வெல்ல முடிந்தது.

2014க்கு பிறகு கிட்டதட்ட அனைத்து மாநிலங்களிலும் பாஜக அலையே வீசியது. அப்போது கூட டெல்லியில் ஆம் ஆத்மியை யாராலும் வெல்ல முடியவில்லை.

முல்லை பெரியாறு அணை: புதிய அணை கட்ட தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு!

English summary

AAP's biggest hope for 2022 is having governments at least in two states outside the national capital. Can AAP spread besides delhi in 2022.