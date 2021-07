மோடி அரசின் மாபெரும் சாதனை.. பெண்கள், தாழ்த்தப்பட்ட & பழங்குடியினர்.. அதிகளவில் ஆளுநர்களாக நியமனம்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சியில் தான் அதிகளவில் தாழ்த்தப்பட்ட & பழங்குடி சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் பெண்களும் அதிகம் ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசின் அமைச்சரவை இன்று மாற்றப்படவுள்ளது. புதிய அமைச்சர்கள் குறித்த அறிவிப்பு இன்று மாலை 6 மணிக்கு வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.

இன்று புதிதாக 20 அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் பெண்கள், சிறுபான்மையினருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Since 2014, 8 women Governors and LGs have been appointed. Similarly, PM Modi government has appointed a record number of SC, ST and OBC Governors in its seven years.