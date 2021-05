கொரோனா சிகிச்சை.. ரெமிடிஸ்வர் மருந்து விரைவில் கைவிடப்பட வாய்ப்பு.. டெல்லி மூத்த மருத்துவர் தகவல்

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இந்தியாவில் ரெமிடிஸ்வர் மருந்து விரைவில் கொரோனாவிற்கு எதிராக சிகிச்சையில் இருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக டெல்லியை சேர்ந்த மூத்த மருத்துவர் டிஎஸ் ராணா தெரிவித்துள்ளார்.

2020ல் கொரோனா தோன்றியதில் இருந்தே, உலகம் முழுக்க அதற்காக வெவ்வேறு சிகிச்சை முறைகள் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. கொரோனா தாக்கப்பட்டு இருக்கும் நபர்களுக்கு அவர்களின் அறிகுறியை வைத்து, அதற்கு ஏற்றபடி மருந்து அளிக்கப்படுகிறது.

ஆனால் எல்லாமே "டிரையல் அண்ட் எரர்" என்ற ரீதியில்தான் செய்யப்படுகின்றன. இந்த மருந்தை சில காலம் பயன்படுத்துவோம் என்று ஒவ்வொரு சிகிச்சை முறையாக கொரோனாவிற்கு எதிராக பயன்படுத்தி சோதனை செய்து வருகிறார்கள்.

Remdesivir may soon be dropped from the Covid 19 treatment says Top Delhi hospital’s doctor, as the injection is not effective against the pandemic.