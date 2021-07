வேக்சின் + தளர்வுகள்.. நாட்டில் 5 வாரத்தில் 60% அதிகரித்த பஸ் போக்குவரத்து.. இதிலும் சென்னை டாப்தான்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வுகள் மற்றும் வேகமெடுக்கும் வேக்சின் பணிகள் ஆகியவை காரணமாக கடந்த 5 வாரங்களில் மட்டும் பேருந்துகளில் பயணிப்போரின் எண்ணிக்கை 60% வரை அதிகரித்துள்ளதாக அபிபஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. மக்கள் அதிகம் பயணிக்கும் நகரங்களில் ஒன்றாகச் சென்னை உள்ளது.

நாட்டில் கடந்த மார்ச் மாதம் தொடங்கிய கொரோனா 2ஆம் அலை நாட்டில் உச்சக்கட்ட கொரோனா பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு உச்சத்தில் இருந்தது.

அந்த சமயத்தில் மத்திய அரசு எந்தவொரு கட்டுப்பாட்டையும் விதிக்கவில்லை என்றாலும்கூட கிட்ட தட்ட அனைத்து மாநில அரசுகளும் ஊரடங்கு அல்லது அதற்கு இணையான தடை உத்தரவைப் பிறப்பித்திருந்தது.



Bus ticket booking witnessed 60% surge with more than 4,50,000 bus bookings in the 5 weeks since June. Bangalore, Hyderabad, Pune, Visakhapatnam, Jaipur and Chennai among others, have been the most preferred travel destinations since June