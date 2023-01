பிரமாண்டத்தின் உச்சம்! ரூ.971 கோடி புதிய நாடாளுமன்றம் எப்படி இருக்கு பாருங்க..‛வாவ்’ போட்டோக்கள்

Delhi

டெல்லி: ரூ.971 கோடியில் கடந்த 2020ம் ஆண்டில் ‛சென்ட்ரல் விஸ்டா' என்ற திட்டத்தில் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம் கட்ட பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார். முக்கோண வடிவில் கட்டப்பட்டு வரும் இந்த புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தில் இறுதிக்கட்ட பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. விரைவில் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம் திறக்கப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் தான் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தின் பிரமாண்டத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையிலான புதிய படங்கள் தற்போது இணையதளங்களில் வெளியாகி ‛வாவ்' சொல்ல வைத்துள்ளன.

கடந்த 2014ம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியடைந்த நிலையில் பாஜக மத்தியில் ஆட்சியை கைப்பற்றியது. பிரதமராக நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்றார். 5 ஆண்டு ஆட்சியை பிரதமர் மோடி வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த நிலையில் மீண்டும் 2019 ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடந்தது.

இதிலும் முந்தைய தேர்தலைவிட அதிக இடங்களில் பாஜக ஆட்சியை பிடித்தது. இதன்மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2வது முறையாக பிரதமரானார். இந்நிலையில் தான் இந்தியாவிற்கு புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம் கட்ட திட்டம் வகுக்கப்பட்டது.

English summary

In 2020, Prime Minister Modi laid the foundation stone for the construction of a new parliament building in the Central Vista'' project at a cost of Rs.971 crore. The final phase of the new parliament building, which is being built in the shape of a triangle, is going on briskly. The new parliament building will be inaugurated soon. In this case, the new pictures of the grandeur of the new parliament building have been released on the internet and have made us say Wow''.