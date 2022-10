ஆப்கானிஸ்தான் டூ இலங்கை.. ரூ.1,200 கோடி ஹெராயின்.. சினிமா பாணியில் சுத்துபோட்ட இந்திய அதிகாரிகள்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற ரூபாய் 1200 கோடி மதிப்புள்ள ஹெராயின் போதைப்பொருளை இந்திய பெருங்கடலில் வைத்து இந்திய கடலோர காவல்படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

சமீப காலமாக கடல் வழியாக இந்தியாவுக்குள் போதைப்பொருள் கடத்தப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

இதனால், இதை தடுக்க கடலோர பாதுகாப்பு படையும், போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளும் கவனமுடன் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

English summary

The Indian Coast Guard officials have seized heroin worth Rs 1200 crore in the Indian Ocean, which was trying to be smuggled from Afghanistan to Sri Lanka.