காரில் தரதரவென இழுத்துச்செல்லப்பட்ட பெண்! மூளையை காணோம்! பாகங்கள் மிஸ்ஸிங்! பிரேத பரிசோதனையில் ஷாக்

டெல்லி: புத்தாண்டு அன்று அதிகாலை டெல்லியில் நடந்த கோர விபத்தில் அஞ்சலி எனும் 20 வயது இளம் பெண் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், அஞ்சலியின் உடற்கூறாய்வு முடிந்து முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளது. இதில் சில அதிர்ச்சி தகவல்கள் தெரிய வந்துள்ளன.

புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் கடந்த 1ம் தேதி நாடு முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. தலைநகர் டெல்லியில் இந்த கொண்டாட்டம் நள்ளிரவு கடந்து நீண்ட நேரம் நீடித்தது. இதனையடுத்து சுமார் 1.30 மணியளவில் அனைவரும் பொது இடங்களிலிருந்து கலைந்து சென்றனர். அப்படி இருக்கையில் அஞ்சலி மற்றும் நிதி என்ற இரண்டு இளம்பெண்கள் கஞ்சவாலா நகரில் உள்ள ஒரு ஓட்டலில் சாப்பிட வந்திருக்கின்றனர். அப்போது மணி அதிகாலை 2.30.

உணவுக்காக காத்திருந்த நிலையில் இருவரம் மாறி மாறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இது ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் சண்டையாக உருவெடுத்துள்ளது. பின்னர் ஓட்டிலிலேயே சண்டையிட்டுள்ளனர். ஓட்டல் ஓனர் அவர்களை தடுத்து இங்கே சண்டையிடக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார். பின்னர் சாப்பிட்டுவிட்டு இருவரும் பைக்கை தள்ளிக்கொண்டு நடந்து சென்றுள்ளனர். அப்போதும் இருவருக்கிடையேயும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

டெல்லி இளம்பெண் மரணத்தில் ட்விஸ்ட்.. போதை.. காருக்கு அடியில் சிக்கியது அவங்களுக்கு தெரியும்! பகீர்!

English summary

Anjali, a 20-year-old girl who died on the spot in a freak accident in Delhi on New Year's morning, sent shockwaves across the country. In this case, the results of Anjali's autopsy have been completed. Some shocking information has come to light.