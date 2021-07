எளிமையானவர்.. யுனிசெப் பாராட்டிய எம்பி.. புது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்.. மன்சுக் மண்டாவியா யார்

Delhi

டெல்லி: புதிய மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக மன்சுக் மண்டாவியா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஹர்ஷவர்தன் பதவி விலகிய நிலையில் மன்சுக் மண்டாவியா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா இரண்டாம் அலை பாதிப்பு மிக மோசமாக இருந்தது. உலக நாடுகள் பல விமர்சனம் செய்யும் அளவிற்கு நிலைமை கைமீறி சென்றது. இந்திய நிலையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஹர்ஷவர்தனை நீக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வந்தது.

இந்த நிலையில் இன்று மத்திய அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. 12 அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்துள்ளனர். சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ் வர்தன் உள்ளிட்ட முக்கிய அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்துள்ளனர். புதிதாக 43 அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்று உள்ளனர். புதிய மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக மன்சுக் மண்டாவியா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

