உச்ச நீதிமன்றத்தை விட உயர்வானதா பிபிசி? மோடி ஆவணப்பட சர்ச்சை.. மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஆவேசம்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: "உச்ச நீதிமன்றத்தை விட பிபிசி உயர்வானது என்ற எண்ணம் நம் நாட்டு மக்கள் சிலருக்கு இருக்கிறது" என்று மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் கலவரம் தொடர்பாக பிபிசி தொலைக்காட்சி வெளியிட்ட ஆவணப் படம் பெரும் சர்ச்சையாகியுள்ள நிலையில், அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், காலனி ஆதிக்கத்திற்கு ஆதரவான மனோபாவம் இந்தியாவில் உள்ள சிலருக்கு இன்னமும் இருப்பதாகவும் அவர் விமர்சித்தார்.

English summary

Union Law Minister Kiran Rijiju said that some people of our country have the idea that the BBC is higher than the Supreme Court.