குலுங்கிய டெல்லி.. கடும் நில அதிர்வு.. அச்சத்தில் வீடுகளை விட்டு ஓடி வந்த மக்கள்.. பரபரப்பு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் இன்று பிற்பகல் கடும் நில அதிர்வு உணரப்பட்டது. நேபாளத்தில் ரிக்டர் அளவில் 5.8 என்ற அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கத்தின் தாக்கம் டெல்லி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டது. வீடுகள் குலுங்கியதால் மக்கள் அச்சம் அடைந்து வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர்.

தலைநகர் டெல்லியில் இன்று பிற்பகலில் கடும் நில அதிர்வு உணரப்பட்டது. டெல்லி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உணரப்பட்ட இந்த நில அதிர்வால் வீடுகள் அதிர்ந்தன.

இதனால், மக்கள் அச்சம் அடைந்த வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர். நேபாளத்தை மையமாக கொண்டு ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் தாக்கம் டெல்லியிலும் உணரப்பட்டது.

English summary

A strong earthquake was felt in the capital Delhi this afternoon. An earthquake measuring 5.8 on the Richter scale occurred in Nepal. The impact of this earthquake was also felt in Delhi and its surrounding areas. People fled their homes in fear as the houses shook.