நான் சொன்னதை மோடி அப்போதே கேட்டிருக்கலாம்! பீஷ்மருக்கு ஏற்பட்ட கதி தான்..! சு.சுவாமி..!

டெல்லி: விவசாய சட்டங்கள் மீதான மோடியின் யு-டர்ன் இந்தியாவின் பொருளாதார சீர்திருத்த வரலாற்றில் பின்னடைவு என்று குறிப்பிட்டுள்ள பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி, விவசாயச் சட்டங்களை விரும்பும் விவசாயிகள் ஏற்கலாம் என்று ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கலாம் என்று நான் கூறியிருந்தேன், எனது பரிந்துரையின்படி மோடி செயல்பட்டிருக்க வேண்டும். இப்போது முழுமையாக திரும்பப் பெறுவதன் மூலம் அவர் எதிர்க்கட்சிகளின் கிண்டலுக்கு உள்ளாகியுள்ளார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக தனது ட்விட் பதிவுடன் ஆங்கிலத்தில் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கூறியிருப்பதாவது:

இந்தியாவின் விவசாய சீர்திருத்த விஷயத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி யு-டர்ன் எடுத்ததால் ஐந்து தாக்கங்கள் ஏற்படாலம். இது இந்தியா இதுவரை கண்டிராத யு-டர்ன் ஆகும்.

கடந்த வருடம் நவம்பரில் கொண்டு வரப்பட்ட விவசாயிகளின் உற்பத்தி வர்த்தகம் மற்றும் வணிகம் (ஊக்குவிப்பு மற்றும் வசதி) சட்டம், அத்தியாவசியப் பொருட்கள் (திருத்தம்) சட்டம் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் விலை உறுதி மற்றும் விவசாயிகள் சேவைகள் சட்டம் 2020க்கான விவசாயிகள் (அதிகாரமளித்தல் மற்றும் பாதுகாப்பு) ஆகியவற்றை வாபஸ் பெறுவதாக பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார்.

மோடியின் அனைத்து அறிவிப்புகளையும் போலவே, யு-டர்ன்னும் குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்தில் வந்துள்ளது. குருநானக் ஜெயந்தி, பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரபிரதேச தேர்தல்கள் போன்றவை இதையொட்டி வருகின்றன.

Modi’s U-turn on farm laws a set back in the history of India’s economic reforms | ORF: Modi should have acted on my suggestion of optional implementation of the farm laws. Now with complete withdrawal he is facing the wrath of notional losers, says Subramanian Swamy.