சீனாவின் மேப்பை பாருங்க.. இந்தியாவுக்கே துரோகம் செய்கிறார் பிரதமர் மோடி.. பரபரவென விளாசிய சு.சாமி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நடந்து முடிந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டின்போது சீனாவின் வரைபடமானது இந்தியாவின் லடாக், அருணாச்சல் பிரதேச பகுதிகளுடன் இருந்ததாகவும், இந்த மாநாட்டுக்கு பிரதமர் மோடி சென்று இந்தியாவின் தேச நலனுக்கு துரோகம் செய்ததாகவும் பாஜகவின் மூத்த தலைவரான சுப்பிரமணியசாமி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்தியா, சீனா இடையே எல்லை பிரச்சனை நீடித்து வருகிறது. சீனா தொடர்ந்து அத்துமீறி இந்திய நிலப்பரப்புகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்வதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. இதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கும் மத்திய அரசு உரிய முறையில் சீனாவுக்கு பதிலடி கொடுப்பதாக கூறி வருகிறது.

இந்தியா-சீன எல்லையில் அவ்வப்போது பதற்ற நிலை ஏற்படுவதால் இருநாட்டு ராணுவங்களும் எல்லையில் எப்போதும் உஷராகவே உள்ளன. குறிப்பாக சீனா அருணாச்சல் பிரதேசம், லடாக் பகுதிகள் மீது கண்வைத்து சீனாவுடன் இணைக்க செயல்பட்டு வருகிறது.

இன்று பெரியார் இருந்திருந்தால்.. ஆ. ராசா சிறை சென்றிருப்பார்.. சுப்பிரமணியன் சுவாமி தடாலடி

English summary

Senior BJP leader Subramanian Swamy has criticized that Modi betrayed india's national interest by going to SCO meet despite Xi distributing Chinese map in SCo Meet showing Ladakha and Arunachla pradesh as part of china.