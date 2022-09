3ம் பாலினத்தவர்களுக்கு வேலை.. ”புதிய சட்டம் இயற்றலாம்” மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் யோசனை!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு பாகுபாடு இல்லாத வேலைவாய்ப்பை வழங்க புதிய சட்டம் இயற்றலாம் என்று மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுரை கூறியுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரை சேர்ந்தவர் ஷானவி பொன்னுசாமி. இவர் பல்வேறு சிரமங்களை கடந்து 2010ம் ஆண்டு பொறியியல் படித்து முடித்துள்ளார். பொறியியல் படிப்பை முடித்த பின்னர், ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவும் அதிகாரியாக பணியாற்றி வந்துருக்கிறார்.

கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக பணியாற்றிய பின்னர், முறையான பாலியல் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு பெண்ணாக மாறி இருக்கிறார். இதனைத்தொடர்ந்து தனது பெயரையும் மாற்றிக் கொண்ட ஷானவி, தமிழ்நாடு அரசிதழிலும் பதிவு செய்துள்ளார்.

பண மோசடி வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி நிம்மதிக்கு வேட்டு வைத்த உச்சநீதிமன்றம்- என்னாவாகுமோ எதிர்காலம்?

English summary

Supreme Court has suggested that the central government may enact a new law to provide non-discriminatory employment to transgenders. The Supreme Court has directed the central government to prepare guidelines for providing to third genders in 3 months.