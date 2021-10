சாலையில் போராடும் விவசாயிகளை அகற்ற எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்பது ஜனநாயக முறைப்படியும், நீதிமன்றம் மூலமுமாகவே இருக்க வேண்டும், நெடுஞ்சாலையை நிரந்தரமாக எப்படி அடைத்து வைக்க அனுமதிக்க முடியும்? என டெல்லி எல்லையில் சாலையை மறித்து போராடும் விவசாயிகளை அப்புறப்படுத்தக்கோரிய வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அரசிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது

டெல்லியின் எல்லையான நொய்டா பகுதிகளில் கடந்த 10 மாதங்களுக்கு மேலாக நெடுஞ்சாலைய மறித்து போராட்டம் நடத்தி வருவதால், போக்குவரத்து, ஆம்புலன்ஸ், அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொண்டுவரும் வாகனங்கள் பாதிக்கப்படுகிறது, மேலும் மருத்துவ தேவைக்காக செல்லும்போதும், பணி நிமித்தமாக செல்லவும் கடும் பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது.

எனவே டெல்லி எல்லையில் நெடுஞ்சாலையை மறித்து போராடும் விவசாயிகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் எனகோரி நொய்டாவை சேர்ந்த மோனிக்கா அகர்வால் என்பவர் தொடரந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எஸ்.கே.கவுல் தலைமையிலான அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது

English summary

The solution to the problem must be democratic and through the courts, and how can the highway be allowed to be permanently blocked? The Supreme Court has questioned the central government in a case seeking the eviction of farmers who were blocking the road at the Delhi border.