ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம்.. மீண்டும் விசாரிக்க கோரி பொதுநல மனு.. தள்ளுபடி செய்தது உச்சநீதிமன்றம்

Delhi

டெல்லி: இந்திய இடைத்தரகர்களுக்கு டாசால்ட் அவியேஷன் நிறுவனம் லஞ்சம் கொடுத்ததாக கூறி பிரான்ஸ் பத்திரிகையில் செய்தி வெளியானதை சுட்டிக்காட்டி ரபேல் ஒப்பந்தம் குறித்து புதிதாக மீண்டும் விசாரிக்க கோரி வழக்கறிஞர் எம்.எல் ஷர்மா மனுதாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

கடந்த 2012-ம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதம் மன்மோகன் சிங் தலைமையில் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியில், 126 ஜெட் ரபேல் போர் விமானங்கள் வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

இதில், 18 விமானங்கள் பறப்பதற்குத் தயார் நிலையில் தரப்படும் என்றும், மீதமுள்ள 108 விமானங்கள் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்படும் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது.

The Supreme Court dismissed the petition and ordered a fresh re-investigation of the Rafale deal by referring to the publication of a French newspaper alleging that Dassault Aviation had paid bribes to Indian middlemen.