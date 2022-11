பணமோசடி வழக்கு.. முக்கிய 'உத்தரவு' போட்ட உச்சநீதிமன்றம்! செந்தில் பாலாஜிக்கு மீண்டும் பின்னடைவு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான பணமோசடி வழக்கில் முக்கிய ஆவணங்களை கீழமை நீதிமன்றத்திடம் ஒப்படைக்கக் கூடாது என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

இந்த வழக்கை முதலிலிருந்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருந்த நிலையில் இதனை எதிர்த்து 'பாலாஜி' என்பவர் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தார். இவர் செந்தில் பாலாஜியால் பணமோசடியில் பாதிக்கப்பட்டவர் என்று கூறியுள்ளார்.

இந்நிலையில் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கிருஷ்ண முராரி தலைமையிலான அமர்வு, மேற்குறிப்பிட்ட உத்தரவு பிறப்பித்து வழக்கு விசாரணையை வரும் புதன்கிழமைக்கு ஒத்தி வைத்துள்ளது.

கனமழையால் வீடு, விவசாய நிலங்கள் பாதிப்பு.. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம்.. செந்தில் பாலாஜி உறுதி!

English summary

The Supreme Court has ordered not to hand over important documents to the lower court in the money laundering case against Minister Senthil Balaji. While the Madras High Court had said that this case should be investigated from the beginning, 'Balaji' had filed a case in the Supreme Court against this. He said that he was a victim of money laundering by Senthil Balaji. In this case, the bench headed by Justice Krishna Murari, which heard the case, issued the above order and adjourned the hearing to next Wednesday.