காலில் விழுந்த 125 வயது சிவானந்தா..பதிலுக்கு வணங்கிய பிரதமர்..விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் நெகிழ்ச்சி

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : டெல்லி குடியரசு தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், 125 வயதான யோகா ஆசிரியரான சுவாமி சிவானந்தா திடீரென பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் காலில் திடீரென விழுந்து வணங்கிய நிலையில், பிரதமரும் அவரது காலில் விழுந்து வணங்கிய நெகிழ்ச்சி சம்பவம் நடைபெற்றது.

குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு மத்திய அரசு இந்தியாவின் உயரிய விருதுகளான பத்ம விருதுகள் குறித்த பட்டியலை கடந்த ஜனவரி மாதம் 2வது வாரத்தில் வெளியிட்டது.

இந்தாண்டு 128 பேருக்கு பத்ம விருதுக்கு தேர்வு பெற்றுள்ளதாகவும், அதில் 4 பேருக்கு பத்மவிபூஷண் விருதும், பத்ம பூஷண் விருதுக்கு 17 பேரும், பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு 107 பேரும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்தது.

English summary

Swami Sivananda, a 125 - year - old yoga teacher, suddenly fell at the feet of Prime Minister Narendra Modi at the Padma Awards ceremony at the Presidential Palace in Delhi.