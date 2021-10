டி20 பேட்டிங் தரவரிசை.. கோலி, கே.எல்.ராகுலுக்கு சரிவு.. பவுலிங் வரிசையில் அசர வைத்த பாகிஸ்தான் வீரர்!

Delhi

டெல்லி: டி20 உலககோப்பை தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்து வருகிறது, துபாயில் நடைபெற்ற இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியில் பாகிஸ்தான் 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. முதலில் பேட் செய்த இந்தியா 20 ஓவர்களில் 151 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.

இதனை தொடரந்து இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் கேப்டன் பாபர் அசாம், முகமது ரிஸ்வான் ஆகியோரின் அசத்தாலான ஆட்டத்தால் விக்கெட் இழப்பின்றி வெற்றி இலக்கை எட்டியது.

English summary

Unbeaten Pakistan captain Babur Assam continues in 2nd position against India. Despite playing well in the match against Pakistan, captain Virat Kohli has slipped one place to 5th position