நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்த பட்ஜெட் குறித்து தலீபான்கள் கருத்து.. என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க

டெல்லி: 2023-24 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை கடந்த 1 ஆம் தேதி மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில், ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் வளர்ச்சி நிதி தொகுப்பாக ரூ. 200 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. இதற்கு தலீபான்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

2023-24 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை கடந்த 1 ஆம் தேதி மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.

அதேபோல், ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் வளர்ச்சி நிதி தொகுப்பாக ரூ. 200 கோடி ஒதுக்கப்படுவதாகவும் பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வெளியானது. இதற்கு தலீபான்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the budget for the financial year 2023-24 on the 1st. In this budget, Afghanistan's development fund package is Rs. 200 crore has been allocated. The Taliban have welcomed this.