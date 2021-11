வட இந்தியாவை விட பெஸ்ட்.. வறுமை குறைந்த மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாடு.. நிதி ஆயோக் அறிக்கை!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவின் ஏழ்மையான மாநிலங்கள் குறித்து நாடு முழுவதும் நிதி ஆயோக் ஆய்வு நடத்தி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. நிதி ஆயோக்கின் முதல் பல பரிமாண வறுமைக் குறியீடு (எம்.பி.ஐ) அறிக்கையின்படி நாட்டில் அதிக ஏழைகள் மிகுந்த மாநிலங்களில் பீகார் முதலிடத்தில் உள்ளது.

ஏழ்மையான மாநிலங்களில் பீகார் முதலிடம்.. உ.பி 3-வது இடம்.. தமிழ்நாடு எந்த இடத்தில் இருக்கு தெரியுமா?

ஜார்க்கண்ட் இரண்டாம் இடத்திலும், உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. மத்தியப் பிரதேசம் 4-வது இடத்திலும், மேகாலயா 5-வது இடத்திலும் உள்ளன. பீகாரில் 51.91 சதவீத ஏழைகள் உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

The poorest states in India, Tamil Nadu and Kerala, have the lowest poverty rates, indicating the growth of these states. As far as Tamil Nadu is concerned, the quality of education is better here than in the northern states